18.01.2018 16:16

Харьковские легкоатлеты поборолись за путевки на чемпионаты Украины

16 и 17 января в манеже КДЮСШ «ХТЗ» прошли открытый чемпионат области по легкой атлетике и чемпионат области в помещении среди юниоров.



kharkivoda.gov.ua

Участие в соревнованиях приняли 199 легкоатлетов Харьковщины.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что в первый день соревнований Марина Килипко в секторе прыжков с шестом среди женщин повторила рекорд Украины, преодолев планку на высоте 4м 60см.

Также высокие результаты на чемпионате области показали:

1. Среди взрослых:

- Вадим Гунько – толкание ядра (7.250 кг) – 17.65 м;

- Алина Калистратова – бег на 60м – 7.4 сек.;

- Лилия Клинцова – прыжки в высоту – 1.84 м.

2. Среди юниоров:

- Артем Левченко – толкание ядра (6кг) – 18.31 м;

- Анна Хопяк – толкание ядра (4кг) – 14.25 м;

- Ирина Понарина – бег на 60м – 7.5 сек.

Эти соревнования были одним из этапов подготовки харьковских легкоатлетов к командному чемпионату Украины, который 27 и 28 января состоится в Сумах, а также к чемпионату Украины среди юниоров, который 6 и 7 февраля также будут принимать Суммы.

В Харькове в манеже КДЮСШ «ХТЗ» 21 и 22 января состоится чемпионат области в помещении среди юношей.