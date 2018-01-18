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18.01.2018  16:16   

Харьковские легкоатлеты поборолись за путевки на чемпионаты Украины

16 и 17 января в манеже КДЮСШ «ХТЗ» прошли открытый чемпионат области по легкой атлетике и чемпионат области в помещении среди юниоров.


kharkivoda.gov.ua
Участие в соревнованиях приняли 199 легкоатлетов Харьковщины.
 
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что в первый день соревнований Марина Килипко в секторе прыжков с шестом среди женщин повторила рекорд Украины, преодолев планку на высоте 4м 60см.
 
Также высокие результаты на чемпионате области показали:
 
1. Среди взрослых:
 
- Вадим Гунько – толкание ядра (7.250 кг) – 17.65 м;
 
- Алина Калистратова – бег на 60м – 7.4 сек.;
 
- Лилия Клинцова – прыжки в высоту – 1.84 м.
 
2. Среди юниоров:
 
- Артем Левченко – толкание ядра (6кг) – 18.31 м;
 
- Анна Хопяк – толкание ядра (4кг) – 14.25 м;
 
- Ирина Понарина – бег на 60м – 7.5 сек.
 
Эти соревнования были одним из этапов подготовки харьковских легкоатлетов к командному чемпионату Украины, который 27 и 28 января состоится в Сумах, а также к чемпионату Украины среди юниоров, который 6 и 7 февраля также будут принимать Суммы.
 
В Харькове в манеже КДЮСШ «ХТЗ» 21 и 22 января состоится чемпионат области в помещении среди юношей.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, спорт, харьков, путевки
 
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