22.01.2018 15:14

Харьковчанка Элина Свитолина посоревнуется в четвертьфинале «Australian Open»

Четвертая ракетка мира - харьковчанка Элина Свитолина - стала первой украинской теннисисткой, которой удалось выйти в 1/4 финала женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В австралийском Мельбурне с 10 по 28 января проходит первый в этом году один из турниров Большого Шлема – «Australian Open». Участие в нем принимает и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая уже успешно достигла четвертьфинала.

На своем пути Элина выиграла у сербки Иваны Йорович со счетом 6:3, 6:2, затем - у чешской теннисистки Катерины Синяковой 4:6, 6:2, 6:1, а в третьем круге – у юной киевлянки Марты Костюк 6:2, 6:2. В 1/8 финала харьковчанка без лишних трудностей победила 6:3, 6:0 еще одну представительницу Чехии Денису Аллертову и впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал «Australian Open», тем самым также установив новый рекорд украинского тенниса. До этого ни одной украинке в одиночном разряде не удавалось пробиться в этот раунд открытого чемпионата Австралии.

В целом Элина Свитолина в третий раз сыграет в четвертьфинале турниров Большого Шлема. До этого она дважды играла на этой стадии на «Ролан Гаррос».

Соперницей Элины в четвертьфинале «Australian Open-2018» станет бельгийка Элиза Мертенс (37-я ракетка мира), матч против которой состоится 23 января. С этой теннисисткой Элина уже встречалась в прошлом году на турнире WTA в Стамбуле. Победа тогда была за харьковчанкой - 6:2, 6:4.