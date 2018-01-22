22.01.2018 15:00

Харьковские борцы завоевали медали международного турнира

19 и 20 января во Дворце спорта «Локомотив» состоялись соревнования по вольной борьбе среди кадетов памяти Заслуженного тренера Украины Леонида Дуная.



// ХОГА

Участие в них приняли около 400 юных спортсменов 2001-2002 годов рождения из Украины, Беларуси, Греции, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Германии, Польши и Турции.

По итогам турнира хозяева соревнований - харьковские борцы - завоевали 1 золотую и 5 бронзовых наград. Наиболее успешно выступили девушки, на счету которых было пять медалей.

Победительницей турнира в весовой категории до 46кг стала Альбина Рилля. На пути к медали харьковчанка выиграла у соперниц из Донецкой и Киевской областей, а также Польши. А в финале была сильнее соперницы из Киргизии Калмиры Билимбек-Кызы.

В соревнованиях среди юношей единственную медаль Харьковщине принес Сергей Марченко. Он стал бронзовым призером в весовой категории до 51кг. В полуфинале Сергей уступил будущему победителю турнира Георгию Гегелашвили из Грузии, а в поединке за «бронзу» поборол харьковчанина Дениса Семеруня.

Также состоялся и командный турнир, победителем которого стала сборная Украины. В финале украинские борцы выиграли у команды Грузии. Третье место заняла сборная Беларуси.

Этот турнир стал для украинских борцов одним из этапов подготовки к кадетскому чемпионату Европы, отбор на который пройдет на чемпионате Украины с 5 по 9 марта в Донецкой области.