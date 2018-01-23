Главная Новости Спорт В Харькове пройдет отборочный тур на мировой чемпионат по брейкдансу
23.01.2018  11:28   

В Харькове пройдет отборочный тур на мировой чемпионат по брейкдансу

Отборочный тур на мировой чемпионат «Battle Pro Ukraine 2018», финал которого состоится во Франции, пройдет 27-28 января в Харькове.


// city.kharkov.ua

27 января харьковский «Брейкданс Центр» отметит свой третий день рождения.  В этот день пройдет мастер-класс от одного из судей - Gassama (Франція), лекция обладателя хип-хоп библиотеки, организатора фестиваля «Urban Films» Fransoa Gautret (Франция), баттлы танцоров. Начало - в 15:30. Место проведения - «Брейкданс Центр» (ул. Молочная, 11).

28 января пройдут соревнования, где определятся победители, которые представят Украину на мировом финале «Battle Pro 2018» (состоится 24 февраля во Франции). Зарегистрироваться на участие в отборочном туре можно здесь. Начало соревнований - в 10:00. Место проведения - «Resto Club Museum» (ул. Полтавский Шлях, 123).

С более подробной информацией о запланированных мероприятиях можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  брейкданс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Спорт В Харькове пройдет международный брейк-данс фестиваль 10.12 Концерты, фестивали Финал Всеукраинской брейкданс лиги в Харькове   09.12 Культура и Туризм Финал Всеукраинской брейкданс лиги соберет танцоров в Харькове
 
 

Видео

Более 300 единиц дорожной техники убирает Харьков от снега
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 