23.01.2018 11:28

В Харькове пройдет отборочный тур на мировой чемпионат по брейкдансу

Отборочный тур на мировой чемпионат «Battle Pro Ukraine 2018», финал которого состоится во Франции, пройдет 27-28 января в Харькове.



// city.kharkov.ua

27 января харьковский «Брейкданс Центр» отметит свой третий день рождения. В этот день пройдет мастер-класс от одного из судей - Gassama (Франція), лекция обладателя хип-хоп библиотеки, организатора фестиваля «Urban Films» Fransoa Gautret (Франция), баттлы танцоров. Начало - в 15:30. Место проведения - «Брейкданс Центр» (ул. Молочная, 11).

28 января пройдут соревнования, где определятся победители, которые представят Украину на мировом финале «Battle Pro 2018» (состоится 24 февраля во Франции). Зарегистрироваться на участие в отборочном туре можно здесь. Начало соревнований - в 10:00. Место проведения - «Resto Club Museum» (ул. Полтавский Шлях, 123).



С более подробной информацией о запланированных мероприятиях можно ознакомиться здесь.