23.01.2018 13:31

«Локомотив» пробился в финал Кубка Украины

Харьковский волейбольный клуб сыграет в финале национального Кубка против соперников из Львова.



// ХОГА

20 и 21 января состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по волейболу. Действующий чемпион страны и обладатель Суперкубка харьковский «Локомотив» на выезде в Хмельницком обыграл в двух матчах со счетом 3:1 (25:18, 25:16, 17:25, 33:31) и 3:2 (25:22, 25:18, 18:25, 22:25, 15:8) местный клуб «Новатор».

Соперником харьковчан в финале станет действующий обладатель Кубка Украины львовский клуб «Барком-Летучие мыши». В полуфинале львовяне «в сухую» 3:0 и 3:0 по сетам победили клуб «ВСК МХП - Винница».

Финальный матч состоится 17 февраля в Черкассах.