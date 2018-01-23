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23.01.2018  13:31   

«Локомотив» пробился в финал Кубка Украины

Харьковский волейбольный клуб сыграет в финале национального Кубка против соперников из Львова.


// ХОГА

20 и 21 января состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по волейболу. Действующий чемпион страны и обладатель Суперкубка харьковский «Локомотив» на выезде в Хмельницком обыграл в двух матчах со счетом 3:1 (25:18, 25:16, 17:25, 33:31) и 3:2 (25:22, 25:18, 18:25, 22:25, 15:8) местный клуб «Новатор».

Соперником харьковчан в финале станет действующий обладатель Кубка Украины львовский клуб «Барком-Летучие мыши». В полуфинале львовяне «в сухую» 3:0 и 3:0 по сетам победили клуб «ВСК МХП - Винница».

Финальный матч состоится 17 февраля в Черкассах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  волейбол, локомотив, харьков
 
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