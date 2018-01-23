23.01.2018 17:28

Турнир по вольной борьбе памяти Леонида Дуная прошел в Харькове

В Харькове во Дворце спорта «Локомотив» 19 и 20 января состоялся открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера УССР, мастера спорта СССР Леонида Александровича Дуная. Генеральным спонсором выступила фармацевтическая компания «Здоровье».



// Фото предоставлено рекламодателями

Ежегодно турнир памяти Леонида Дуная посещают юные борцы из более чем десяти стран: Украины, Турции, Молдовы, Грузии, Беларуси, Польши, Германии, Кыргызстана, Казахстана и др. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2001 года рождения и младше.



По количеству золотых медалей среди юношей первое место заняла Украина – 5 медалистов, второе место Грузия – 4 медалиста, третье Греция – 1 медалист.



Харьковчанину Сергею Марченко удалось завоевать бронзовую медаль в категории 51 кг.



Также состоялся и командный турнир, победителем которого стала сборная Украины. В финале украинские борцы выиграли у команды Грузии. Третье место заняла сборная Беларуси.



Среди девушек лидерами стали представительницы Львовской области, они собрали больше всего золотых медалей в весовых категориях 49 кг, 53 кг, 61 кг, 65 кг, 69 кг. Яркие схватки украинок прошли с представительницами Беларуси, Польши, Кыргызстана, Казахстана.



Харьковчанка Альбина Рилля стала золотой медалисткой в весовой категории 46 кг. Она в решающей схватке не оставила шансов противнице из Кыргызстана, победив со счетом 10:1.



«Уровень чемпионата растет из года в год, как и количество стран, принимающих участие. Мы поддерживаем традиции украинской вольной борьбы, даем возможность детям заниматься спортом мирового уровня. Сегодня на наших глазах в Украине и Харькове развивается вольная борьба, которой мы даем шанс стать популярной среди юношей и девушек. Молодые люди должны иметь шанс в жизни, они должны видеть необходимость в том, чтобы достичь успехов в жизни, уметь трудиться, достигать высот благодаря силе духа. А наша задача – поддержать и сделать все, чтобы такие чемпионаты проводились регулярно» – отметил генеральный директор фармацевтической компании «Здоровье», первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Александр Доровской.



