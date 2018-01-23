Турнир по вольной борьбе памяти Леонида Дуная прошел в Харькове

В Харькове во Дворце спорта «Локомотив» 19 и 20 января состоялся открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера УССР, мастера спорта СССР Леонида Александровича Дуная. Генеральным спонсором выступила фармацевтическая компания «Здоровье».
Ежегодно турнир памяти Леонида Дуная посещают юные борцы из более чем десяти стран: Украины, Турции, Молдовы, Грузии, Беларуси, Польши, Германии, Кыргызстана, Казахстана и др. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2001 года рождения и младше.
По количеству золотых медалей среди юношей первое место заняла Украина – 5 медалистов, второе место Грузия – 4 медалиста, третье Греция – 1 медалист.
Харьковчанину Сергею Марченко удалось завоевать бронзовую медаль в категории 51 кг.
Также состоялся и командный турнир, победителем которого стала сборная Украины. В финале украинские борцы выиграли у команды Грузии. Третье место заняла сборная Беларуси.
Среди девушек лидерами стали представительницы Львовской области, они собрали больше всего золотых медалей в весовых категориях 49 кг, 53 кг, 61 кг, 65 кг, 69 кг. Яркие схватки украинок прошли с представительницами Беларуси, Польши, Кыргызстана, Казахстана.
Харьковчанка Альбина Рилля стала золотой медалисткой в весовой категории 46 кг. Она в решающей схватке не оставила шансов противнице из Кыргызстана, победив со счетом 10:1.
«Уровень чемпионата растет из года в год, как и количество стран, принимающих участие. Мы поддерживаем традиции украинской вольной борьбы, даем возможность детям заниматься спортом мирового уровня. Сегодня на наших глазах в Украине и Харькове развивается вольная борьба, которой мы даем шанс стать популярной среди юношей и девушек. Молодые люди должны иметь шанс в жизни, они должны видеть необходимость в том, чтобы достичь успехов в жизни, уметь трудиться, достигать высот благодаря силе духа. А наша задача – поддержать и сделать все, чтобы такие чемпионаты проводились регулярно» – отметил генеральный директор фармацевтической компании «Здоровье», первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Александр Доровской.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: