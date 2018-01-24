24.01.2018 12:29

Харьковские фехтовальщики завоевали медали всеукраинского турнира

В Киеве состоялся чемпионат Украины по фехтованию на шпагах среди юниоров, в котором приняли участие около 200 спортсменов из десяти областей страны. По итогам соревнований на счету харьковских шпажистов были 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.



// ХОГА

В личном турнире среди юниоров харьковчане не оставили соперникам ни единого шанса и захватили весь пьедестал почета. Чемпионом Украины стал Руслан Гасанов. В финале он со счетом 15:10 победил своего земляка харьковчанина Дмитрия Самойлова.

Бронзовые медали между собой разделили Максим Карюченко и Павел Лиманский.

Победили харьковские шпажисты и в командных соревнованиях. В финале Руслан Гасанов, Евгений Горбачук, Максим Карюченко и Павел Лиманский выиграли со счетом 45:32 у команды «Киев-2». Бронзовыми призерами стали шпажисты из Закарпатской области.

К сожалению, в соревнованиях среди юниорок харьковские фехтовальщицы завоевать медали не смогли. Наиболее успешно выступила Таисия Пилипец, которая дошла до четвертьфинала, где уступила будущей обладательнице бронзовой медали Александре Лазаренко из Закарпатской области. «Золото» чемпионата завоевала киевлянка Дарья Варфоломеева.

Эти соревнования стали одним из этапов отбора и подготовки юниорской сборной Украины по фехтованию на шпагах к чемпионату Европы, который в начале марта этого года состоится в Сочи.