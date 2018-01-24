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24.01.2018  14:46   

Харьковские фигуристы отправились на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею

Торжественная церемония проводов Национальной сборной Украины состоялась 23 января в Киеве.


kharkivoda.gov.ua
Харьковщину на ХХІІІ Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане будут представлять фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин.
 
Пожелания уверенности и побед в будущих стартах четырехлетия от имени Президента Украины Петра Порошенко спортсменам передал заместитель Главы Администрации Президента Ростислав Павленко.
 
Поздравления от имени главы украинского правительства Владимира Гройсмана тренерам и спортсменам адресовал Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Чиновник вручил государственный флаг членам Олимпийской команды – Олимпийским чемпионкам 2014 года по биатлону – Валентине и Вите Семеренко. Именно с этим сине-желтым стягом украинская сборная войдет на главную спортивную арену Олимпийских игр в Пхенчхане.
 
В рамках праздничного действа состоялась официальная презентация спортивной и парадной олимпийской формы украинской сборной. Ее присутствующим продемонстрировали участники летних Олимпийских игр - Денис Беринчик, Дарья Зевина, Юлия Левченко, Ольга Саладуха, Наталья Добрынская и Юрий Чебан, а также олимпийцы, которых ждут зимние арены Южной Кореи - Юлия Джима, сестры Семеренко, Ярослав Паниот, Александра Назарова, Максим Никитин.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  олимпиада, спорт, харьков
 
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