24.01.2018 14:46

Харьковские фигуристы отправились на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею

Торжественная церемония проводов Национальной сборной Украины состоялась 23 января в Киеве.



kharkivoda.gov.ua

Харьковщину на ХХІІІ Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане будут представлять фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин.

Пожелания уверенности и побед в будущих стартах четырехлетия от имени Президента Украины Петра Порошенко спортсменам передал заместитель Главы Администрации Президента Ростислав Павленко.

Поздравления от имени главы украинского правительства Владимира Гройсмана тренерам и спортсменам адресовал Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Чиновник вручил государственный флаг членам Олимпийской команды – Олимпийским чемпионкам 2014 года по биатлону – Валентине и Вите Семеренко. Именно с этим сине-желтым стягом украинская сборная войдет на главную спортивную арену Олимпийских игр в Пхенчхане.

В рамках праздничного действа состоялась официальная презентация спортивной и парадной олимпийской формы украинской сборной. Ее присутствующим продемонстрировали участники летних Олимпийских игр - Денис Беринчик, Дарья Зевина, Юлия Левченко, Ольга Саладуха, Наталья Добрынская и Юрий Чебан, а также олимпийцы, которых ждут зимние арены Южной Кореи - Юлия Джима, сестры Семеренко, Ярослав Паниот, Александра Назарова, Максим Никитин.