24.01.2018 15:16

В Харькове готовятся к проведению международного турнира по боксу

Международный турнир по боксу на призы Харьковского городского головы пройдет с 25 по 27 января во Дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).



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Харьков готовится к проведению международного турнира по боксу среди мужчин до 22 лет. Сборные из Грузии, Беларуси, Марокко и Украины, в целом полсотни боксеров будут бороться за титул лучшего и призы Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Я уверен, что наша команда лучшая и будет чемпионом. Из соперников, все команды привезут хороших ребят. Нельзя говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже. Там будут и опытные бойцы и участники чемпионатов Европы, и призеры чемпионатов Европы, чемпионатов мира, насколько я слышал, даже ребята, которые участвовали на олимпийских играх. Поэтому, пускай победит сильнейший», - говорит старший тренер украинской сборной по боксу до 22 лет Сергей Глущенко.

Поединки начнутся 25 января во Дворце спорта и продолжаться в течение трех дней - до 27 января. По словам организаторов турнира - общественной организации «Спорткорпус», понаблюдать за боями на ринге смогут все желающие, поскольку вход на соревнования будет свободным.

«Решили вместе сделать этот турнир в Харькове, чтобы нашим боксерам было здесь теплее и сделать им по максимум комфортные условия для ребят. Наша цель, просто подарить харьковчанам праздник бокса. Как я говорил, что в прошлом году очень много зрителей приходило на бокс и их, видно, это радовало. Спорт развивается в Харькове. Поэтому давайте вместе его развивать», - сообщает организатор турнира, председатель ОО «Спорткорпус» Артем Мошенский.

Украинскую сборную представят 20 боксеров. Свое мастерство на международном турнире продемонстрируют и двое харьковчан-спортсменов: Ярослав Харциз и Сергей Горстков. Именно на этих ребят, которые профессиональным боксом занимаются только по 5 лет, и город, и тренеры возлагают большие надежды.

«Нам очень приятно, что из года в год в Харькове проходят действительно качественные спортивные соревнования, которые собирают сильнейших спортсменов не только из Украины, но и с европейских стран. Вот даже есть сборная Марокко, которая приедет к нам на соревнования. В прошлом году, как мы все помним, в Харькове прошел чемпионат Европы по боксу. И мне кажется, что вот эта славная традиция принять подобного рода соревнования, действительно способствует развитию харьковского бокса, харьковской школы бокса», - делится директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Этот турнир по боксу, рассказывает тренер украинской сборной, будет своеобразным испытанием на прочность украинских спортсменов перед чемпионатом Европы по боксу, который пройдет в Румынии. Официальное открытие международного турнира состоится уже завтра в 18:30. То, что будет происходить на рингах, харьковчане смогут понаблюдать и в прямом эфире одного из украинских спортивных телеканалов.