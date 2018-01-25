25.01.2018 18:21

Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе из лука

Соревнования среди взрослых и юниоров состоялись в Сумах.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Первыми медали разыграли представители классического лука. Сборная Харьковской области завоевала на этих соревнованиях 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался Заслуженный мастер спорта Украины Виктор Рубан, который выиграл личные соревнования среди мужчин, а также вместе с Дмитрием Ловчиковым и Алексеем Дубиком завоевал золотую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди мужчин. Также чемпионом Украины стал Никита Кравчук, победивший в личных соревнованиях среди юниоров.

Успешное выступление харьковских «классиков» продолжили и представители блочного лука. На их счету 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

В личных соревнованиях среди мужчин чемпионом Украины стал Александр Соколов. В финале харьковчанин со счетом 143:141 победил соперника из Львовской области Богдана Кищака.

Серебряным призером чемпионата в личной стрельбе из блочного лука среди женщин стала харьковчанка Юлия Курсина, которая в финале уступила 141:143 киевлянке Виктории Дьяковой. Также Юлия Курсина вместе с Еленой Борисенко и Ольгой Лаптий завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях среди женщин. В финале харьковские лучницы уступили 228:229 соперницам из Киева.

Еще одну серебряную медаль завоевала юниорская команда Харьковской области. Даниил Кизим, Андрей Ким и Максим Богатыренко в борьбе за «золото» проиграли со счетом 204:221 команде Киева.

Бронзовыми призерами чемпионата Украины в блочном луке стали: Елена Борисенко (личные соревнования среди женщин), Марина Сакара, Диана Мурашко и Вера Охотская (командные соревнования среди юниорок).

Таким образом, совместными усилиями с чемпионата Украины харьковские лучники вернулись с 4 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми наградами.

Чемпионат в Сумах был этапом формирования и подготовки сборной Украины к чемпионату мира, который с 13 по 19 февраля состоится в США.