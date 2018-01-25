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25.01.2018  18:21   

Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе из лука

Соревнования среди взрослых и юниоров состоялись в Сумах.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Первыми медали разыграли представители классического лука. Сборная Харьковской области завоевала на этих соревнованиях 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался Заслуженный мастер спорта Украины Виктор Рубан, который выиграл личные соревнования среди мужчин, а также вместе с Дмитрием Ловчиковым и Алексеем Дубиком завоевал золотую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди мужчин. Также чемпионом Украины стал Никита Кравчук, победивший в личных соревнованиях среди юниоров.
 
Успешное выступление харьковских «классиков» продолжили и представители блочного лука. На их счету 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
 
В личных соревнованиях среди мужчин чемпионом Украины стал Александр Соколов. В финале харьковчанин со счетом 143:141 победил соперника из Львовской области Богдана Кищака.
 
Серебряным призером чемпионата в личной стрельбе из блочного лука среди женщин стала харьковчанка Юлия Курсина, которая в финале уступила 141:143 киевлянке Виктории Дьяковой. Также Юлия Курсина вместе с Еленой Борисенко и Ольгой Лаптий завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях среди женщин. В финале харьковские лучницы уступили 228:229 соперницам из Киева.
 
Еще одну серебряную медаль завоевала юниорская команда Харьковской области. Даниил Кизим, Андрей Ким и Максим Богатыренко в борьбе за «золото» проиграли со счетом 204:221 команде Киева.
 
Бронзовыми призерами чемпионата Украины в блочном луке стали: Елена Борисенко (личные соревнования среди женщин), Марина Сакара, Диана Мурашко и Вера Охотская (командные соревнования среди юниорок).
 
Таким образом, совместными усилиями с чемпионата Украины харьковские лучники вернулись с 4 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми наградами.
 
Чемпионат в Сумах был этапом формирования и подготовки сборной Украины к чемпионату мира, который с 13 по 19 февраля состоится в США.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  стрельба, лук, харьков, спорт
 
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