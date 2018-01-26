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26.01.2018  10:26   

В Харькове стартовал международный боксерский турнир на призы городского головы (ФОТО)

Международный турнир по боксу на призы Харьковского городского головы открылся 25 января во Дворце спорта.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях принимают участие четыре сборные - Украины, Грузии, Марокко и Беларуси. В их составе - спортсмены до 22 лет, всего  около 50 участников.

В церемонии открытия турнира приняли участие заместитель Харьковского городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, руководители Федерации бокса Украины, представители Министерства молодежи и спорта Украины, известные боксеры.

Открывая турнир, Константин Лобойченко от имени городского головы Геннадия Кернеса пожелал спортсменам удачи и побед.

«Хочу также поблагодарить команду организаторов соревнований в лице министерства, федерации, нашего департамента и, конечно же, меценатов. Всем хороших боев, и пусть победят сильнейшие!» - сказал Константин Лобойченко.

В рамках турнира каждый день будет проходить 20-25 боев (первая программа - с 15:00 до 17:00, вторая - с 19:00 до 21:00). Вход на турнир - бесплатный.

Трансляции боев проводятся на канале «XSPORT» (прямое включение - ежедневно с 25 по 27 января, с 19:00 до 21:00).

Турнир является этапом подготовки сборной Украины U-22 к чемпионату Европы, который пройдет в Румынии в конце весны.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бокс, харьков
 
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