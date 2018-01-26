Харьковская легкоатлетка завоевала «бронзу» в Чехии

26.01.2018 12:29

25 января в городе Острава состоялись международные легкоатлетические соревнования в помещении Czech Indoor Gala.

Харьковчанка Екатерина Табашник преодолела планку на высоте 1.91 м и замкнула тройку призеров.

Второе место заняла Лаверн Спенсер из Сент-Люсии, а победила в женских прыжках в высоту киевлянка Ирина Геращенко с результатом 1.93 м.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что в декабре харьковчанка Екатерина Табашник была признана лучшей легкоатлеткой месяца в Украине.