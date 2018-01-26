Харьковская легкоатлетка завоевала «бронзу» в Чехии

25 января в городе Острава состоялись международные легкоатлетические соревнования в помещении Czech Indoor Gala.
Харьковчанка Екатерина Табашник преодолела планку на высоте 1.91 м и замкнула тройку призеров.
Второе место заняла Лаверн Спенсер из Сент-Люсии, а победила в женских прыжках в высоту киевлянка Ирина Геращенко с результатом 1.93 м.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА напоминают, что в декабре харьковчанка Екатерина Табашник была признана лучшей легкоатлеткой месяца в Украине.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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