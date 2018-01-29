29.01.2018 19:01

На командных чемпионатах Украины сборная Харьковской области заняла призовые места

Харьковские спортсмены успешно выступили в Сумах, где 27 и 28 января состоялся командный чемпионат Украины по легкоатлетическому многоборью и по легкой атлетике в помещении.



// ХОГА

Участие в соревнованиях принимали легкоатлеты из 24 областей Украины, АР Крым и Киева. Харьковскую область представили 33 спортсмена, которые завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Победу завоевали: Марина Килипко - прыжки с шестом (4,5 м) и Лилия Клинцова - прыжки в высоту (1,83 м).

Серебряные награды завоевали: Тарас Шевцов - прыжки с шестом (5 м), а также Ирина Рофе-Бекетова - пятиборье (4079 очков).

Бронзовыми призерами стали: Анна Хопяк - толкание ядра (13,95 м), Ася Бардис - пятиборье (3849 очков) и Роман Супрун - бег на 60 м с барьерами (8.09 сек.). Кроме того, Роман Супрун впервые выполнил норматив мастера спорта Украины.

В общем зачете командного чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении сборная Харьковской области с суммой 439 очков заняла второе место. Первое было за легкоатлетами Днепропетровской области (571 очко), а третье заняли спортсмены Киевской области (415 очков).

В командном чемпионате Украины по легкоатлетическому многоборью с суммой 145 очков Харьковская область заняла первое общекомандное место. Вторыми были спортсмены из Днепропетровской области (144 очка), третье заняли легкоатлеты Винницкой области (125 очков).