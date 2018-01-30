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30.01.2018  15:47   

Харьковские фигуристы Дарья Попова и Владимир Беликов выиграли чемпионат Украины

С 24 по 26 января в Киеве состоялись соревнования по фигурному катанию на коньках среди юниоров.


kharkivoda.gov.ua
Успешно харьковские фигуристы выступили в спортивных танцах на льду. Победителями стали Дарья Попова и Владимир Беликов. За свой прокат короткой и произвольной программы харьковчане получили от судей 141.99 баллов.
 
Второе место в танцах на льду заняли киевляне Мария Голубцова и Кирилл Белобров, на счету которых было 133.42 баллов, а замкнул тройку призеров еще один харьковский дуэт - Анна Чернявская и Владимир Горовой. Фигуристы набрали в сумме двух программ 109.64 баллов.
 
В одиночном катании харьковским фигуристам зацепиться за медали не удалось. Лучше всех выступила Елизавета Бабенко, которая в соревнованиях среди юниорок заняла четвертое место.
 
Этот чемпионат был одним из этапов подготовки и формирования сборной Украины на юниорский чемпионат мира, который с 5 по 11 марта пройдет в столице Болгарии. В танцах на льду на нем Украину представит харьковская пара Дарья Попова и Владимир Беликов.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  фигурное катание, спорт, харьков
 
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