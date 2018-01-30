30.01.2018 18:21

В Харькове стартовала школьная футбольная лига

Районный этап Харьковской спортивной школьной футбольной лиги «Первая столица» среди юношей и девушек 5 и 6 классов стартовал сегодня, 30 января.



city.kharkov.ua

В частности, на этой неделе будет определен победитель среди команд-участниц Шевченковского района. Соревнования будут проходить в школах №148, 150, 109 и 29. В финале примут участие 25 школьных команд юношей и восемь команд девушек, всего - 462 участника.

«Харьковский городской совет продолжает развитие видов спорта на уровне общеобразовательных учебных заведений путем поэтапного перехода на школьные лиги. Эти соревнования дадут толчок к проведению турниров по этому виду спорта в каждой школе», - отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

С графиком проведения соревнований в Шевченковском районе можно ознакомиться здесь

Отметим, что Харьковская спортивная школьная футбольная лига «Первая столица» проходит в три этапа. На первом этапе проводятся школьные соревнования, где формируются сборные школ. Второй этап определяет победителей районных соревнований, которые получат право участвовать в третьем этапе - финальных городских соревнованиях.