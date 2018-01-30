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30.01.2018  18:21   

В Харькове стартовала школьная футбольная лига

Районный этап Харьковской спортивной школьной футбольной лиги «Первая столица» среди юношей и девушек 5 и 6 классов стартовал сегодня, 30 января.


city.kharkov.ua
В частности, на этой неделе будет определен победитель среди команд-участниц Шевченковского района. Соревнования будут проходить в школах №148, 150, 109 и 29. В финале примут участие 25 школьных команд юношей и восемь команд девушек, всего - 462 участника.
 
«Харьковский городской совет продолжает развитие видов спорта на уровне общеобразовательных учебных заведений путем поэтапного перехода на школьные лиги. Эти соревнования дадут толчок к проведению турниров по этому виду спорта в каждой школе», - отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.
 
С графиком проведения соревнований в Шевченковском районе можно ознакомиться здесь.
 
Отметим, что Харьковская спортивная школьная футбольная лига «Первая столица» проходит в три этапа. На первом этапе проводятся школьные соревнования, где формируются сборные школ. Второй этап определяет победителей районных соревнований, которые получат право участвовать в третьем этапе - финальных городских соревнованиях.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  футбол, школа, харьков, лига
 
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