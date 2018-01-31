31.01.2018 15:59

В Украине начался отбор в национальную сборную для участия в Играх непокоренных – 2018

В этом году 15 украинцев во второй раз примут участие в международных соревнованиях в Сиднее.



// ХОГА

В 2017 году сборная Украины впервые дебютировала на международных соревнованиях Invictus games в Торонто с впечатляющими результатами - 14 медалей (8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые) в шести направлениях спорта: пауэрлифтинг, плавание, легкая атлетика, гребля на тренажере, стрельба из лука и велоспорт на шоссе.

В 2018 году Украина второй раз будет соревноваться на международных соревнованиях 20-27 октября уже в Сиднее (Австралия). События нынешних Игр непокоренных охватят весь Сидней - от Олимпийского парка до порта Сидней-Харбор.

15 участников сборной Украины будут соревноваться с более чем 550 участниками из 18 стран мира, среди которых Афганистан, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Иордания, Ирак, Румыния и Польша.

Зарегистрироваться на открытые спортивные тестирования могут ветераны и действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, а также добровольческих формирований, которые были ранены, травмированы или заболели во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий в АТО или в ходе миротворческих операций с участием Украины.

Сбор заявок на открытые спортивные тестирования продлится до 25 февраля 2018 года.

Регистрация заявки на открытые спортивные тестирования является обязательной для всех желающих стать членом национальной сборной в Играх непокоренных.

График отбора в национальную сборную Игр непокоренных – 2018:

10 марта - спортивное тестирование во Львове;

17 марта - спортивное тестирование в Одессе;

24 марта - спортивное тестирование в Киеве;

12-13 мая - Национальные Игры непокоренных в Киеве;

14-31 мая - заседание комиссии по отбору атлетов в национальную сборную Игр непокоренных – 2018;

01 июня - официальное объявление состава национальной сборной Игр непокоренных.

К отбору в национальную сборную Игр непокоренных активно призывают также присоединиться ветеранов и участники национальной сборной 2017 года.

О своем опыте участия в Играх непокоренных и важности спорта в процессе реабилитации ветеранов рассказывают в видео капитан команды Игр непокоренных - 2017, золотой призер Игр непокоренных в Торонто по гребле на тренажере Александр Писаренко и Павел Мамонтов - бронзовый призер (гребля на тренажерах).

Контактное лицо: Оксана Пашкевич, +38 (063) 888-11-41, o.pashkevych@stratcomua.org.

Справка. Игры непокоренных (англ. Invictus games) – международные спортивные соревнования среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.