01.02.2018 14:45

Харьковские паралимпийцы-лыжники завоевали медали Кубка мира

С 20 по 28 января в немецком городе Оберид состоялся этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 29 стран мира. В составе сборной Украины выступали и харьковские паралимпийцы, которые принесли команде 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Золотую медаль завоевала Людмила Ляшенко, которая победно выступила в лыжных гонках в спринте.

Еще одна харьковская спортсменка Оксана Шишкова завоевала две серебряные медали. Одну - в биатлоне на средней дистанции, а еще одну - на длинной дистанции в лыжных гонках.

Бронзовым призером в биатлоне на средней дистанции стал Юрий Уткин.

В целом на этом этапе Кубка украинские паралимпийцы завоевали 21 медаль - 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых и заняли второе общее место.

Уже 2 февраля Национальная паралимпийская сборная команда Украины, в том числе и харьковские спортсмены, начнут борьбу за награды этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который состоится в финском Вуокатти.