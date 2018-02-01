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01.02.2018  14:45   

Харьковские паралимпийцы-лыжники завоевали медали Кубка мира

С 20 по 28 января в немецком городе Оберид состоялся этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 29 стран мира. В составе сборной Украины выступали и харьковские паралимпийцы, которые принесли команде 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.
 
Золотую медаль завоевала Людмила Ляшенко, которая победно выступила в лыжных гонках в спринте.
 
Еще одна харьковская спортсменка Оксана Шишкова завоевала две серебряные медали. Одну - в биатлоне на средней дистанции, а еще одну - на длинной дистанции в лыжных гонках.
 
Бронзовым призером в биатлоне на средней дистанции стал Юрий Уткин.
 
В целом на этом этапе Кубка украинские паралимпийцы завоевали 21 медаль - 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых и заняли второе общее место.
 
Уже 2 февраля Национальная паралимпийская сборная команда Украины, в том числе и харьковские спортсмены, начнут борьбу за награды этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который состоится в финском Вуокатти.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  паралимпийцы, спорт, харьков
 
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