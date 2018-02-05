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05.02.2018  13:35   

В Харьков съедутся лучники со всей Украины

Открытые всеукраинские соревнования «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана» по стрельбе из лука пройдут 8-11 февраля в Школе высшего спортивного мастерства.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях подтвердили участие более 150 спортсменов из восьми областей Украины.

Открытие турнира состоится 9 февраля в 12:00 по адресу:  ул. Динамовская, 5-а.

Справка. Виктор Рубан (1981 г.р.) - спортсмен, чемпион Олимпийских и Европейских игр, призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Украины. Выпускник Харьковского государственного высшего училища физкультуры №1 и Харьковской государственной академии физической культуры и спорта, воспитанник школы стрельбы из лука СК «Коммунар». Бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года, чемпион Олимпийских игр в Пекине 2008 года, где завоевал третью золотую медаль сборной Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стрельба из лука, харьков
 
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