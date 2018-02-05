Состоялся Кубок области по казацкому поединку

Соревнования во Дворце спорта «Локомотив» 3 февраля собрали более 550 участников.
Участие в них приняли спортсмены всех возрастных категорий от 5 лет и старше из 30 клубов Харькова и области.
По итогам Кубка в общекомандном зачете победу завоевал харьковский спортивный клуб «Воин», на счету воспитанников которого были 23 золотые, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место заняли представители харьковского клуба «Владибор» (18 золотых, 9 серебряных и 21 бронзовая медаль). Замкнули тройку лучших спортсмены харьковского клуба «Дан-Гун» (15 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград).
По итогам этих соревнований будет сформирована сборная Харьковской области на Кубок Украины и Всеукраинский юношеский турнир по казацкому поединку, которые состоятся с 16 по 18 марта в Сумах и станут отбором на чемпионат Европы.
Континентальный чемпионат 28 и 29 апреля этого года будет принимать Харьков.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажн.:
давл.:
ветер: