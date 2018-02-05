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05.02.2018  18:32   

В Харькове пройдет 30 спортивных имиджевых мероприятий

30 спортивных имиджевых мероприятий планируется провести в Харькове в 2018 году с целью укрепления имиджа города как спортивной столицы Украины.


// city.kharkov.ua

Большинство мероприятий уже являются традиционными, но любителям спорта будут также представлены и новые проекты, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Таким образом, в этом году в Харькове ожидаются следующие спортивные события:

– Фестиваль по художественной гимнастике «Красота спасет мир»;
– Харьковский полумарафон;
– V Харьковский международный марафон;
– велогонка «Iron Way Velothone Kharkiv»;
– IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс»;
– Всеукраинские соревнования «Кубок городского головы Харькова» среди взрослых по стрельбе из лука (ІІІ ранг);
– Фестиваль водных видов спорта «Kharkiv Water Fest»;
– турнир по скалолазанию;
– социальный спортивный проект «Я смогу!» (6 сезон);
– фитнес-конвенция;
– Кубок по функциональному многоборью «Kharkiv Athletic Challenge»;
– велогонка «King of the Hill»;
– открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова-2018»;
– чемпионат по триатлону на дистанции спринт «Iron Way Kharkiv Man Sprint»;
– чемпионат Украины по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge»;
– чемпионат по триатлону на дистанции half-iron «Iron Way»;
– Международный турнир по бадминтону «Kharkiv International»;
– V Спортивная ярмарка «Харьков – спортивная столица»;
– Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада» и чемпионат Украины среди детей по игре «го»;
– Международный фестиваль спортивных бальных танцев «Ukr Dance Cup»;
– фестиваль художественной гимнастики «Юные грации»;
– фестиваль боевых искусств;
– фестиваль уличных культур и стилей;
– фестиваль воркаут-культуры «Ukrainian Workout Battles 2k18»;
– фестиваль уличного футбола и баскетбола;
– фестиваль паркур-культуры «Prokach Days 2018»;
– фестиваль райдер-культуры «Комплит»;
– фестиваль брейкданса «BREAKIDZ 2018»;
– Международный фестиваль уличных танцев «UDS Fest»;
– VІ спортивный форум «Харьков – спортивная столица».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спорт, харьков
 
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