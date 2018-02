05.02.2018 18:32

В Харькове пройдет 30 спортивных имиджевых мероприятий

30 спортивных имиджевых мероприятий планируется провести в Харькове в 2018 году с целью укрепления имиджа города как спортивной столицы Украины.



// city.kharkov.ua

Большинство мероприятий уже являются традиционными, но любителям спорта будут также представлены и новые проекты, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



Таким образом, в этом году в Харькове ожидаются следующие спортивные события:



– Фестиваль по художественной гимнастике «Красота спасет мир»;

– Харьковский полумарафон;

– V Харьковский международный марафон;

– велогонка «Iron Way Velothone Kharkiv»;

– IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс»;

– Всеукраинские соревнования «Кубок городского головы Харькова» среди взрослых по стрельбе из лука (ІІІ ранг);

– Фестиваль водных видов спорта «Kharkiv Water Fest»;

– турнир по скалолазанию;

– социальный спортивный проект «Я смогу!» (6 сезон);

– фитнес-конвенция;

– Кубок по функциональному многоборью «Kharkiv Athletic Challenge»;

– велогонка «King of the Hill»;

– открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова-2018»;

– чемпионат по триатлону на дистанции спринт «Iron Way Kharkiv Man Sprint»;

– чемпионат Украины по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge»;

– чемпионат по триатлону на дистанции half-iron «Iron Way»;

– Международный турнир по бадминтону «Kharkiv International»;

– V Спортивная ярмарка «Харьков – спортивная столица»;

– Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада» и чемпионат Украины среди детей по игре «го»;

– Международный фестиваль спортивных бальных танцев «Ukr Dance Cup»;

– фестиваль художественной гимнастики «Юные грации»;

– фестиваль боевых искусств;

– фестиваль уличных культур и стилей;

– фестиваль воркаут-культуры «Ukrainian Workout Battles 2k18»;

– фестиваль уличного футбола и баскетбола;

– фестиваль паркур-культуры «Prokach Days 2018»;

– фестиваль райдер-культуры «Комплит»;

– фестиваль брейкданса «BREAKIDZ 2018»;

– Международный фестиваль уличных танцев «UDS Fest»;

– VІ спортивный форум «Харьков – спортивная столица».