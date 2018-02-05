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05.02.2018  20:01   

Харьковщина возглавила рейтинг неолимпийских видов спорта в Украине

По итогам 2017 года Харьковская область впервые в истории заняла первое место в рейтинговом оценивании развития спорта в регионах, которое ежегодно проводит Министерство молодежи и спорта Украины.


// ХОГА

Так, наш регион набрал по всем направлениям рейтинга 696115 очков. Киев набрал 663017 очков, 3 место заняла Киевская область, набрав 369011 очков.

Рейтинг определяется по наибольшему количеству очков, которые начисляются спортсменам по результатам выступления в спортивных соревнованиях различных уровней по неолимпийским видам спорта (например, армспорту, акробатическому рок-н-роллу, автомобильному спорту, альпинизму, бодибилдингу, бильярду, боевому самбо, боулингу, гиревому спорту, восточным единоборствам и т.д.).

«Очки начисляются каждому спортсмену за завоеванное место в индивидуальных, групповых и командных номерах программы и игровых видах спорта, - пояснили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА. - В групповых и командных номерах программы и игровых видах спорта очки начисляются структурным подразделениям, всеукраинским общественным объединениям физкультурно-спортивной направленности и структурным подразделениям центральных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта за каждое завоеванное место спортсменами».

Наиболее успешными спортсмены Харьковщины были в таких видах спорта, как армспорт, авиамоделирование, альпинизм, военно-спортивные многоборья, казацкий поединок, каратэ JKS, кикбоксинг, сумо, спортивное ориентирование, таиландский бокс муай тай.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, харьков
 
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