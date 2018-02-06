Екатерина Табашник выиграла «серебро» в Германии

3 февраля в городе Карлсруэ состоялся первый этап престижной серии международных легкоатлетических турниров в помещении IAAF World Indoor Tour 2018, второе место на котором в секторе для прыжков в высоту заняла харьковская спортсменка.
В секторе для прыжков в высоту среди женщин на этих соревнованиях выступали сразу две украинки – киевлянка Юлия Левченко и харьковчанка Екатерина Табашник. Обе спортсменки показали одинаковый результат - 1.92 м, и разделили между собой второе место. Победила болгарский атлет Мирела Демирева с результатом 1.95 м.
Стоит отметить, что для Екатерины Табашник это стало повторением ее личного рекорда в помещении, который она установила в декабре прошлого года на соревнованиях в Минске.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: