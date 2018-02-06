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06.02.2018  14:30   

Харьковчане стали чемпионами Украины по бадминтону

Харьковчане завоевали четыре золотых медали на чемпионате Украины по бадминтону, который проходил с 1 по 4 февраля в городе Днепр.


// city.kharkov.ua

В турнире приняли участие 113 спортсменов из семи регионов Украины - Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской областей и города Киева. Харьковчане завоевали чемпионские титулы в четырех категориях из пяти, а также выиграли четыре серебряные медали и одну бронзовую. 

В мужской одиночной категории за чемпионский титул сражались два харьковчанина: многократный чемпион Украины, участник Олимпийских игр в Лондоне Дмитрий Завадский и действующий чемпион Украины, участник Олимпийских в Рио-де-Жанейро Артем Почтарев. В результате Артем Почтарев победил в трех партиях со счетом 13-21, 21-12, 21-19.

В мужской парной категории чемпионами стали Валерий Атращенков и Артем Почтарев, которые сразились с братьями Георгием и Геннадием Натаровыми и победили со счетом 21-14, 21-9.

В женской парной категории чемпионками стали Елизавета Жаркая и Марина Ильинская, которые обыграли Елену Прус и Юлию Казаринову со счетом 13-21, 21-8, 26-24. Обладательницами бронзовых медалей стали Наталья Войцех и Мария Улитина (обе -  из Днепра).

В смешанной парной категории победили Валерий Атращенков и Елизавета Жаркая, обыгравшие в финале Артема Почтарева и Наталию Войцех со счетом 21-19, 21-17. Третье место заняли Даниил Боснюк и Мария Улитина из города Днепр.

Единственная категория, где харьковчане остались без медалей, – женская одиночная. «Золото» в ней завоевала Мария Улитина, «серебро» - Наталья Войцех, а бронзовую медаль получила Кристина Джангобекова из Львова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бадминтон, харьков
 
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