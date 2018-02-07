Харьковские скалолазы успешно выступили на старте Кубка страны по боулдерингу

Харьковские скалолазы выиграли одну золотую и одну бронзовую награды на первом этапе Кубка Украины по боулдерингу, который прошел в Виннице.
Победу одержала двадцатидвухлетняя Маргарита Захарова. Она стала единственной участницей, которая в финале преодолела все четыре трассы.
В мужских соревнованиях третий результат показал харьковчанин Николай Силевич.
Еще два харьковских скалолаза - Евгений Ткаченко и Татьяна Заяц - заняли пятые места.
Всего в стартовом этапе Кубка страны участвовали 90 скалолазов из одиннадцати областей.
Следующий этап Кубка Украины в дисциплине болдеринг запланирован на август.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: