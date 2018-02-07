Главная Новости Спорт Харьковские скалолазы успешно выступили на старте Кубка страны по боулдерингу
07.02.2018  13:58   

Харьковские скалолазы успешно выступили на старте Кубка страны по боулдерингу

Харьковские скалолазы выиграли одну золотую и одну бронзовую награды на первом этапе Кубка Украины по боулдерингу, который прошел в Виннице.


// ХОГА

Победу одержала двадцатидвухлетняя Маргарита Захарова. Она стала единственной участницей, которая в финале преодолела все четыре трассы.

В мужских соревнованиях третий результат показал харьковчанин Николай Силевич.

Еще два харьковских скалолаза - Евгений Ткаченко и Татьяна Заяц - заняли пятые места.

Всего в стартовом этапе Кубка страны участвовали 90 скалолазов из одиннадцати областей.

Следующий этап Кубка Украины в дисциплине болдеринг запланирован на август.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  скалолазы, харьков
 
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