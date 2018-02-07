07.02.2018 13:58

Харьковские скалолазы успешно выступили на старте Кубка страны по боулдерингу

Харьковские скалолазы выиграли одну золотую и одну бронзовую награды на первом этапе Кубка Украины по боулдерингу, который прошел в Виннице.



// ХОГА

Победу одержала двадцатидвухлетняя Маргарита Захарова. Она стала единственной участницей, которая в финале преодолела все четыре трассы.

В мужских соревнованиях третий результат показал харьковчанин Николай Силевич.



Еще два харьковских скалолаза - Евгений Ткаченко и Татьяна Заяц - заняли пятые места.

Всего в стартовом этапе Кубка страны участвовали 90 скалолазов из одиннадцати областей.

Следующий этап Кубка Украины в дисциплине болдеринг запланирован на август.