08.02.2018 16:21

Харьковские биатлонистки выиграли чемпионат Украины

С 6 по 10 февраля на учебно-спортивной базе «Тысовец» в городе Сколе Львовской области проходит чемпионат Украины по биатлону, на котором спортсменки Харьковской области завоевали золотые медали в женской эстафете.



// ХОГА

Пока основная надежда Украины на олимпийские медали – сборная Украины по биатлону - проводит в Южной Корее последние тренировки в преддверии старта главного события четырехлетия, другие украинские биатлонисты соревнуются за медали чемпионата Украины. Борьбу за них ведут и воспитанники харьковского биатлона, спортсмены Украинского восточного центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Приятная для Харьковщины весть с чемпионата поступила 7 февраля – команда Харьковской области, в состав которой вошли Оксана Коваленко, Ольга Абрамова, Елена Колесник и Любовь Кипьяченкова, уверенно выиграли женскую эстафету.

Харьковские биатлонистки показали на финише результат 1:25:48.7 и на 51.3 сек. опередили соперниц из Киева. Третье место заняла команда Сумской области.

Впереди на чемпионате еще спринты и смешанная эстафета.