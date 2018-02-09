09.02.2018 12:10

Открытие Олимпиады-2018: где и когда смотреть

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан пройдут ХХIII Зимние Олимпийские игры.



//olympic.sport.ua

Официальная церемония открытия Игр-2018 начнется в пятницу, 9 февраля, в 13:00 по Киеву (разница во времени с Пхенчханом составляет 7 часов – в Южной Корее будет 20:00).



Прямая трансляция церемонии будет показана 9 февраля на телеканале «UA:ПЕРШИЙ». Начало программы – в 12:50. Кроме того, трансляцию из Пхенчхана организует канал Eurosport 1.



На церемонии открытия Олимпиады-2018 национальные флаги понесут три спортсмена из Украины. Знаменосцем от Украины выбрали биатлонистку Елену Пидгрушную, флаг Беларуси понесет фристайлистка Алла Цупер, она уроженка Ровно. Фигурист из Киева Алексей Быченко выведет на Олимпийский стадион Пхенчхана команду Израиля, сообщает UA:футбол.



Отметим, что на ОИ-2018 разыграют 102 комплекта наград. В Олимпиаде примут участие 84 страны. Соревнования пройдут по восьми ледовым дисциплинам (бобслей, санный спорт, скелетон, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и керлинг) и семи лыжным (горнолыжный спорт, сноубординг, фристайл, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье).



На ХХIII Игры в Южную Корею отправились 33 украинских спортсмена, они поборются за медали в девяти видах спорта: это биатлон, горные лыжи, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, сноуборд, скелетон, фигурное катание, фристайл.





