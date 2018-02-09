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09.02.2018  18:05   

В Харькове сразятся два самых сильных атлета Украины

Соревнования между сильнейшими атлетами Украины пройдут 11 февраля в Центре для занятий воркаутом и восточными единоборствами «Торсион» (ул. Электровозная, 15).


// city.kharkov.ua

Два самых сильных атлета Украины Александр Диденко из Кировограда и Георгий Завадский из Одессы будут соревноваться между собой в дисциплине фристайл. Как отметили организаторы, на турнире ожидается более ста зрителей из разных городов Украины.

Начало – в 13:00.

Отметим, что такие соревнования пройдут в городе впервые. Планируется, что в дальнейшем каждый месяц атлеты из  других городов и стран будут презжать в харьковский клуб «Торсион», чтобы принять участие в воркаут-зарубе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фристайл, воркаут, харьков
 
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