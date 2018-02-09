В Харькове сразятся два самых сильных атлета Украины

Соревнования между сильнейшими атлетами Украины пройдут 11 февраля в Центре для занятий воркаутом и восточными единоборствами «Торсион» (ул. Электровозная, 15).
Два самых сильных атлета Украины Александр Диденко из Кировограда и Георгий Завадский из Одессы будут соревноваться между собой в дисциплине фристайл. Как отметили организаторы, на турнире ожидается более ста зрителей из разных городов Украины.
Начало – в 13:00.
Отметим, что такие соревнования пройдут в городе впервые. Планируется, что в дальнейшем каждый месяц атлеты из других городов и стран будут презжать в харьковский клуб «Торсион», чтобы принять участие в воркаут-зарубе.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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