09.02.2018 18:05

В Харькове сразятся два самых сильных атлета Украины

Соревнования между сильнейшими атлетами Украины пройдут 11 февраля в Центре для занятий воркаутом и восточными единоборствами «Торсион» (ул. Электровозная, 15).



// city.kharkov.ua

Два самых сильных атлета Украины Александр Диденко из Кировограда и Георгий Завадский из Одессы будут соревноваться между собой в дисциплине фристайл. Как отметили организаторы, на турнире ожидается более ста зрителей из разных городов Украины.



Начало – в 13:00.



Отметим, что такие соревнования пройдут в городе впервые. Планируется, что в дальнейшем каждый месяц атлеты из других городов и стран будут презжать в харьковский клуб «Торсион», чтобы принять участие в воркаут-зарубе.