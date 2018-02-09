09.02.2018 16:35

Проходит регистрация на Харьковский полумарафон

Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon 2018» пройдет 25 марта на лыжной базе Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды (ул. Сокольники, 6, Лесопарк).



// city.kharkov.ua

В нем могут принять участие новички и профессиональные спортсмены, которые пробегут одну из двух дистанций - 21,097 км и 5 км, и смогут оценить свою физическую подготовку перед Харьковским международным марафоном. Трасса пройдет по велодорожке вдоль Белгородского шоссе, старт и финиш – лыжная база в Лесопарке.

Для участия в полумарафоне уже зарегистрировалось более 300 участников, а на дистанцию 5 км – более 60 участников. Регистрация открыта до 23 марта.

Подробная информация об участии в забеге - здесь.