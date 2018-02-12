Юные тхэквондисты привезли из Турции победу

12.02.2018 15:59

Клубный чемпионат Европы по олимпийскому тхэквондо состоялся с 6 по 9 февраля.

Участие в соревнованиях приняли тхэквондисты из всей Европы в трех возрастных категориях: кадеты (2004-2006 г.р.), юниоры (2001-2003 г.р.) и взрослые (старше 17 лет). Украину представляли 12 команд общей численностью около 90 спортсменов.

Успешно харьковские тхэквондисты выступили в соревнованиях среди юниоров. Чемпионом Европы в весовой категории до 59кг стал Александр Дзюба. Он стартовал с разгромной победы 25:4 над соперником из Болгарии, потом не менее уверенно - 22:1 и 11:2 - победил двоих тхэквондистов из Турции, а в полуфинале со счетом 18:11 выиграл у соперника из Болгарии. Финальный бой против представителя Бельгии завершился победой харьковского спортсмена со счетом 28:8.

В соревнованиях среди юниоров в весе до 52кг «золото» чемпионата завоевала Вера Процветаева. На пути к финалу она со счетом 17:1 победила спортсменку из Италии, потом 20:0 разгромила соперницу из Казахстана. В полуфинале Вера выиграла у испанской тхэквондистки, а в финале победила сербку Надю Росич со счетом 16:4.

Бронзовым призером чемпионата Европы стал Влас Чеша, который представлял клуб «Мотор-Сич». В весовой категории до 63кг Влас успешно дошел до полуфинала, победив со счетом 20:3 и 23:3 представителей Турции. Но выйти в финал харьковчанину помешал болгарский тхэквондист Теодор Здравков, который выиграл у Власа со счетом 9:6 и в итоге стал серебряным призером.

В соревнованиях среди взрослых харьковским тхэквондистам, к сожалению, взойти на пьедестал почета не удалось. Близки к медалям были Василий Котяш и Константин Костеневич, которые, уступив в четвертьфиналах, заняли пятые места. Для Василия эти соревнования стали дебютными во взрослом спорте. В весовой категории до 54кг среди мужчин он победил соперников из Казахстана и Бельгии, но в поединке за медаль в дополнительном раунде за «золотой» балл уступил сопернику из Германии, который в итоге стал бронзовым призером. Константин Костеневич в весовой категории до 74кг победил двоих соперников, в том числе бронзового призера чемпионата мира 2017 года Кайрата Саримсакова из Казахстана. Но в четвертьфинале уступил другому казаху, который в итоге завоевал золотую награду.

В целом на этом чемпионате украинские тхэквондисты совместными усилиями завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 12 бронзовых медалей. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.