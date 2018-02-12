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12.02.2018  18:30   

Биатлонисты Харьковщины на чемпионате Украины завоевали 2 «золота»

Соревнования прошли с 6 по 10 февраля на учебно-спортивной базе «Тысовец» в городе Сколе Львовской области.


Биатлонисты Харьковщины на чемпионате Украины завоевали 2 «золота»

Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднималась Оксана Коваленко. Как уже сообщали в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, женская эстафетная команда Харьковской области, в состав которой вошли Оксана Коваленко, Ольга Абрамова, Елена Колесник и Любовь Кипьяченкова, выиграла женскую эстафету (1:25:48.7).
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
Успешно Оксана Коваленко выступила и в женском спринте, где заняла первое место с результатом 25:55.0. Ближайшую соперницу Анну Сытник из Сумской области она обошла на 17.5 сек. Третье место было за еще одной представительницей Сумской области Кристиной Ковалевой.
Кроме того, на счету харьковских биатлонистов, представителей Украинского восточного центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, была и бронзовая награда в смешанной эстафете. В состав команды вошли Оксана Коваленко, Елена Колесник, Юрий Сытник, Степан Кинаш. От победителей – команды «Сумская область-1», результат которой был 1:31:04.5, харьковчане отстали на 3 минуты 41.0 сек. Серебряная медаль в смешанной эстафете досталась второй команде Сумской области.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  биатлон, харькрв, чемпионат
 
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