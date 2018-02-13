13.02.2018 13:28

Харьковские паралимпийцы-лыжники стали обладателями Кубка мира

В финском городе Вуокатти состоялся заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, на котором спортсмены Харьковской области завоевали десять наград, в том числе семь золотых.



// ХОГА

Участие в этом этапе приняли около 100 спортсменов из 12 стран мира, а по его итогам Национальная паралимпийская сборная команда Украины завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей и заняла второе командное место.

Лучше всех от команды Украины вступила харьковчанка Оксана Шишкова, которая завоевала 3 золотые (лыжные гонки, средняя дистанция; биатлон, длинная дистанция и спринт в биатлоне) и 2 серебряные награды (спринт в лыжных гонках и лыжные гонки, длинная дистанция).

Также победителями и призерами этого этапа стали Виталий Лукьяненко - 2 золотые медали (биатлон, длинная дистанция и биатлон - спринт), Людмила Ляшенко - 1 золотая медаль (биатлон, длинная дистанция) и 1 серебряная медаль (лыжные гонки - спринт), Юрий Уткин - 1 золотая медаль (лыжные гонки - спринт).

Кроме того, по итогам всех этапов харьковские спортсмены Оксана Шишкова и Виталий Лукьяненко стали обладателями Кубка мира 2018 года в биатлоне, а Оксана Шишкова завоевала еще кубок и в лыжных гонках.

Эти соревнования были важным этапом подготовки спортсменов к зимним Паралимпийским играм 2018 года, которые с 9 по 18 марта состоятся в южнокорейском Пхенчхане.