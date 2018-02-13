13.02.2018 16:58

В Харькове определили сильнейшего атлета Украины

Соревнования между двумя сильнейшими атлетами Украины состоялись 11 февраля в Центре для занятий воркаутом и восточными единоборствами «Торсион».



// city.kharkov.ua

В Харькове соревновались Георгий Завадский из Одессы и Александр Диденко из Кировограда. Мероприятие посетили около 200 болельщиков из разных городов Украины. Победу в соревнованиях одержал и стал лучшим воркаутером Украины Александр Диденко.



Как отметил лидер движения стрит-воркаут в Харькове Иван Крыленко, в городе продолжают развивать движение стрит-воркаута, этим видом спорта активно занимаются уже более 3 тыс. харьковчан. Для популяризации этого вида спорта при поддержке Харьковского городского совета спортсмены организовывают более 10 крупных мероприятий в год, проводят около 80 мастер-классов в учебных учреждениях, харьковские атлеты участвуют и побеждают в различных международных соревнованиях, в Харьков приезжают посоревноваться сильнейшие атлеты Украины.



«Мы стараемся делать то, чего до нас не делал никто. В прошлом году городской голова Геннадий Кернес открыл зал для занятий воркаутом «Торсион», и многие атлеты из других регионов и стран приезжают специально, чтобы потренироваться здесь. Активность самого движения растет, молодежь все больше и больше интересуется этим направлением. По нашим подсчетам, на сегодняшний день в городе активно занимаются стрит-воркаутом уже более трех тысяч харьковчан», - сказал Иван Крыленко.

Напомним, что центр для занятий воркаутом и восточными единоборствами «Торсион» был открыт 24 августа 2017 года. В здании площадью 400 кв. м расположены залы с тренажерами и специальным оборудованием для тренировок на турниках, для гимнастики и других занятий. Это самый большой центр для занятий воркаутом в Украине.