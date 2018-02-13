13.02.2018 17:28

Лучники Харьковщины уверенно победили на «Кубке Рубана»

Юбилейный – десятый турнир - собрал 155 спортсменов из восьми областей Украины.



// ХОГА

С 8 по 11 февраля в харьковской ШВСМ состоялись Х Всеукраинские соревнования «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана» по стрельбе из лука. Они прошли без харьковчанина Виктора Рубана, т.к. в это время вместе со сборной Украины он проходил последние тренировки накануне чемпионата мира по стрельбе из лука в помещении, который с 13 по 19 февраля состоится в США.

Во время торжественной церемонии открытия участников со стартом соревнований от Харьковской облгосадминистрации поздравил главный специалист Управления по делам молодежи и спорта, куратор вида спорта Владислав Белый.

По традиции медали на «Кубке Рубана» были разыграны в стрельбе из классического лука среди взрослых и кадетов, а также в стрельбе из блочного лука.

В классическом луке харьковские спортсмены усилиями двух возрастных категорий завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

В личных соревнованиях среди мужчин харьковчане оставили дома все награды. Победителем стал Алексей Дубик, который в финале со счетом 6:2 выиграл у Леонида Диканя. Третье место занял Александр Грекулов, который в «бронзовом финале» 6:2 победил Валентина Куцего из Сумской области.

В мужских командных соревнованиях команда ШВСМ (Алексей Дубик, Дмитрий Ловчиков и Максим Колесник) в финале 6:0 победила другую харьковскую команду «Спартак» (Артем Мелехов, Геворг Алексанян и Леонид Дикань). Третье место заняла команда «Харьков-1» (Игорь Гулич, Никита Кравчук, Артем Ткач).

В личных соревнованиях среди женщин победу завоевала харьковская лучница Екатерина Дубровина. В финале она со счетом 6:2 выиграла у Полины Родионовой из Сумской области. Бронзовую награду завоевала еще одна харьковчанка Римма Гарамова, которая в борьбе за третье место 6:0 победила соперницу из Сумской области Евгению Чибисову.

В командных женских соревнованиях победа была за «Харьков-1», в состав которой вошли Анастасия Волобуева, Екатерина Дубровина и Дарья Павличенко. В финале харьковчанки победили 6:0 команду «Киев-1». Третье место заняла команда «Харьков-2» (Римма Гарамова, Екатерина Нестерова и Диана Пуль).

Уверенно в классическом луке выступали и харьковские кадеты, завоевав все медали. В личных соревнованиях среди юношей победил Андрей Сергиенко, «серебро» получил Александр Федорченко, а «бронзу» – Артур Гарамов. В личных соревнованиях среди девушек Валерия Онищук заняла первое место. Второе было за Ириной Третьяковой, а третье заняла Анна Болибок.

В командных соревнованиях среди кадетов харьковские юноши также распределили между собой все призовые места. Победа была за командой «Харьков-1» (Олег Гулич, Тарас Трифанов, Андрей Сергиенко). Серебряные медали завоевала команда ХГВУФК-2 (Павел Михайлец, Дмитрий Ярмак, Илья Москаленко), а бронзовые – команда СДЮСШОР-1 (Денис Царегородцев, Михаил Баранов и Владислав Хорунжий)

В командных соревнованиях среди девушек победа была за харьковской командой СДЮСШОР-1 (Ирина Третьякова, Валерия Онищук и Александра Аристова). Второе место заняла команда Киева, а третье завоевали харьковчанки из команды ХГВУФК-2 (Вероника Погорелова, Маргарита Эсман, Дарья Нерезенко).

В стрельбе из блочного лука харьковчане завоевали два комплекта наград. Елена Борисенко, Юлия Курсина и Ольга Лаптий победили в командных соревнованиях. В финале харьковчанки 225:224 выиграли у команды Киева.

Вторая команда Харьковской области, в состав которой вошли Марина Сакара, Диана Мурашко и Вера Охотская, заняла третье место. В «бронзовом финале» они со счетом 218:215 победили вторую команду Киева.

А вот в личных соревнованиях из блочного лука среди женщин все призовые места достались киевлянкам. Победительницей стала Ксения Шкляр.

В личных соревнованиях среди мужчин в блочном луке весь пьедестал почета был за харьковскими спортсменами. Победителем стал Александр Соколов, который в финале со счетом 145:143 выиграл у Вадима Головко. Третье место занял Юрий Дорошенко.

В командных соревнованиях среди мужчин харьковчане Никита Мыльченко, Александр Соколов и Вадим Головко заняли второе место, уступив в финале команде «Киев-1».