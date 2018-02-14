14.02.2018 14:46

Харьковчанки завоевали золотые медали чемпионата Украины по боксу

Чемпионат Украины по боксу среди женщин, молодежи, юниоров и девушек собрал более 300 участников из всех областей страны. Харьковщина была представлена 21-й спортсменкой, которые совместными усилиями завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.



Харьковчанки завоевали золотые медали чемпионата Украины по боксу



Как сообщает пресс-служба ХОГА, соревнования состоялись в городе Ровно.



В элитной категории среди женщин в весе до 60кг очередную победу завоевала многократная чемпионка Украины Юлия Цыплакова. В финале харьковчанка победила Анну Охрей из Донецкой области.



Среди молодежи свое преимущество над соперницами в весовой категории до 48кг доказала Елена Иванисова. Она успешно дошла до финала, где победила Инну Семякину из Днепропетровской области.



Еще одну золотую медаль харьковчанки завоевали в младшей возрастной группе в соревнованиях среди девушек. В весе до 40кг Александра Манько в финале победила соперницу из Черниговской области Александру Нечипоренко.



Серебряные медали чемпионата завоевали: Светлана Василевская (женщины, весовая категория - до 48кг), Елена Глущенко (молодежь, весовая категория - до 69кг), Полина Мищенко (девушки, весовая категория - до 37кг) и Алина Маляр (девушки, весовая категория - до 52кг).



Бронзовыми призерами стали: Елена Гурьева (женщины, весовая категория - до 48кг), Марина Колесникова (женщины, весовая категория - до 54кг), Татьяна Рыженкова (женщины, весовая категория - до 75 кг), Карина Коритник (молодежь, весовая категория - до 64кг), Валерия Власенко (юниоры, весовая категория - до 48кг), Даниэла Бурлака (юниоры, весовая категория - до 60кг), Эмилия Михайлюк (девушки, весовая категория - до 38.5 кг).



В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Первое было за киевскими спортсменками. Второе заняла сборная Ивано-Франковской области, а третье было у команды Хмельницкой области.