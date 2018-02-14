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14.02.2018  14:46   

Харьковчанки завоевали золотые медали чемпионата Украины по боксу

Чемпионат Украины по боксу среди женщин, молодежи, юниоров и девушек собрал более 300 участников из всех областей страны. Харьковщина была представлена 21-й спортсменкой, которые совместными усилиями завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.


Харьковчанки завоевали золотые медали чемпионата Украины по боксу
Как сообщает пресс-служба ХОГА, соревнования состоялись в городе Ровно.
 
В элитной категории среди женщин в весе до 60кг очередную победу завоевала многократная чемпионка Украины Юлия Цыплакова. В финале харьковчанка победила Анну Охрей из Донецкой области.
 
Среди молодежи свое преимущество над соперницами в весовой категории до 48кг доказала Елена Иванисова. Она успешно дошла до финала, где победила Инну Семякину из Днепропетровской области.
 
Еще одну золотую медаль харьковчанки завоевали в младшей возрастной группе в соревнованиях среди девушек. В весе до 40кг Александра Манько в финале победила соперницу из Черниговской области Александру Нечипоренко.
 
Серебряные медали чемпионата завоевали: Светлана Василевская (женщины, весовая категория - до 48кг), Елена Глущенко (молодежь, весовая категория - до 69кг), Полина Мищенко (девушки, весовая категория - до 37кг) и Алина Маляр (девушки, весовая категория - до 52кг).
 
Бронзовыми призерами стали: Елена Гурьева (женщины, весовая категория - до 48кг), Марина Колесникова (женщины, весовая категория - до 54кг), Татьяна Рыженкова (женщины, весовая категория - до 75 кг), Карина Коритник (молодежь, весовая категория - до 64кг), Валерия Власенко (юниоры, весовая категория - до 48кг), Даниэла Бурлака (юниоры, весовая категория - до 60кг), Эмилия Михайлюк (девушки, весовая категория - до 38.5 кг).
 
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Первое было за киевскими спортсменками. Второе заняла сборная Ивано-Франковской области, а третье было у команды Хмельницкой области.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, харьков, бокс, призеры
 
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