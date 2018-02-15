Юлия Алексеенко выиграла чемпионат Украины по шахматам

Соревнования среди юношей и девушек до 14 лет состоялись в Черновцах.
Харьковчанка успешно выступила в блице и в быстрых шахматах. В соревнованиях среди девушек в блице Юлия в девяти турах набрала 7 очков и завоевала золотую медаль. Ближайшая конкурентка в борьбе за чемпионство - София Грызлова из Одесской области - получила 6.5 очков и заняла второе место. Бронзовая медаль была у Евгении Дзятко из Хмельницкой области (6 очков).
В быстрых шахматах (рапиде) Юлия с результатом 6.5 очков по итогам девяти туров заняла третье место. Победа была у шахматистки из Днепропетровской области Анастасии Дубовик (8 очков). Второе место заняла еще одна представительница Днепропетровской области Елизавета Гребенщикова (7.5 очков).
В классической игре Юлия Алексеенко участия не принимала. Чемпионкой в этом виде стала Олеся Тихонова из Николаевской области.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины для участия в чемпионате Европы среди юношей и девушек.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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