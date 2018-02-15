Главная Новости Спорт Юлия Алексеенко выиграла чемпионат Украины по шахматам
15.02.2018  11:51   

Юлия Алексеенко выиграла чемпионат Украины по шахматам

Соревнования среди юношей и девушек до 14 лет состоялись в Черновцах.


// ХОГА

Харьковчанка успешно выступила в блице и в быстрых шахматах. В соревнованиях среди девушек в блице Юлия в девяти турах набрала 7 очков и завоевала золотую медаль. Ближайшая конкурентка в борьбе за чемпионство - София Грызлова из Одесской области - получила 6.5 очков и заняла второе место. Бронзовая медаль была у Евгении Дзятко из Хмельницкой области (6 очков).

В быстрых шахматах (рапиде) Юлия с результатом 6.5 очков по итогам девяти туров заняла третье место. Победа была у шахматистки из Днепропетровской области Анастасии Дубовик (8 очков). Второе место заняла еще одна представительница Днепропетровской области Елизавета Гребенщикова (7.5 очков).

В классической игре Юлия Алексеенко участия не принимала. Чемпионкой в этом виде стала Олеся Тихонова из Николаевской области.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины для участия в чемпионате Европы среди юношей и девушек.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  шахматы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Спорт Шахматист Антон Коробов завоевал «серебро» в Голландии 20.12 Спорт Харьковчанин стал призером чемпионата Украины по шахматам 24.11 Спорт В Харькове пройдет фестиваль интеллектуальных видов спорта для детей
 
 

Видео

Харьков открывает двери для инвесторов энергосервиса. Пилотный проект хотят внедрить на базе 10 школ
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 