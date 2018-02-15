15.02.2018 11:51

Юлия Алексеенко выиграла чемпионат Украины по шахматам

Соревнования среди юношей и девушек до 14 лет состоялись в Черновцах.



// ХОГА

Харьковчанка успешно выступила в блице и в быстрых шахматах. В соревнованиях среди девушек в блице Юлия в девяти турах набрала 7 очков и завоевала золотую медаль. Ближайшая конкурентка в борьбе за чемпионство - София Грызлова из Одесской области - получила 6.5 очков и заняла второе место. Бронзовая медаль была у Евгении Дзятко из Хмельницкой области (6 очков).

В быстрых шахматах (рапиде) Юлия с результатом 6.5 очков по итогам девяти туров заняла третье место. Победа была у шахматистки из Днепропетровской области Анастасии Дубовик (8 очков). Второе место заняла еще одна представительница Днепропетровской области Елизавета Гребенщикова (7.5 очков).

В классической игре Юлия Алексеенко участия не принимала. Чемпионкой в этом виде стала Олеся Тихонова из Николаевской области.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины для участия в чемпионате Европы среди юношей и девушек.