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15.02.2018  14:20   

Харьковские бойцы муайтай завоевали медали Кубка Украины

В Одессе состоялся первый этап Кубка Украины среди взрослых по таиландскому боксу муайтай, на котором харьковчане завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.


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Как сообщает пресс-служба ХОГА, победителем в весовой категории до 67кг стал Валерий Абраменко. Он успешно дошел до финала, где победил другого харьковского спортсмена Артема Яценко.

Также серебряные медали завоевали Максим Михнич (весовая категория - до 60 кг) и Вадим Упир (весовая категория - до 63.5 кг). Оба харьковчанина в финалах уступили соперникам из Одесской области.

Бронзовыми призерами стали: Андрей Пержановский (весовая категория - до 71кг), Дмитрий Яценко (весовая категория - до 75 кг) и Игорь Сойкин (весовая категория - до 86кг).

В командном зачете сборная Харьковской области заняла третье место. Первое было за хозяевами Кубка - одесситами, второе заняли киевляне.
 
Следующий этап Кубка Украины по таиландскому боксу пройдет в Одессе с 20 по 23 сентября.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, харьков, бокс, призеры
 
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