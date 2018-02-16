16.02.2018 12:45

Харьковские кикбоксеры завоевали медали Кубка Европы

Международный турнир Karlovac Open – 2018 состоялся в хорватском городе Карловац.



ХОГА

Как сообщает пресс-служба ХОГА, участие в соревнованиях приняли около 2000 спортсменов из 28 стран Европы. Украину представили девять кикбоксеров, в том числе три харьковчанина, которые завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль.

Победителями стали Александр Акимов (раздел «фулл-контакт», весовая категория - до 91 кг) и Андрей Сиротенко (раздел «лоу-кик», весовая - 75 кг).

Также в разделе «лоу-кик» харьковчанка Юлия Демченко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 60кг.

В целом на Karlovac Open - 2018 украинские кикбоксеры завоевали 7 золотых и 2 серебряные награды. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.