Харьковские кикбоксеры завоевали медали Кубка Европы

Международный турнир Karlovac Open – 2018 состоялся в хорватском городе Карловац.
Как сообщает пресс-служба ХОГА, участие в соревнованиях приняли около 2000 спортсменов из 28 стран Европы. Украину представили девять кикбоксеров, в том числе три харьковчанина, которые завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль.
Победителями стали Александр Акимов (раздел «фулл-контакт», весовая категория - до 91 кг) и Андрей Сиротенко (раздел «лоу-кик», весовая - 75 кг).
Также в разделе «лоу-кик» харьковчанка Юлия Демченко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 60кг.
В целом на Karlovac Open - 2018 украинские кикбоксеры завоевали 7 золотых и 2 серебряные награды. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
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