Главная Новости Спорт Александр Абраменко - олимпийский чемпион
19.02.2018  10:44   

Александр Абраменко - олимпийский чемпион

18 февраля на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Украина завоевала свою первую и одновременно золотую медаль.

«Золото» во фристайле завоевал уроженец города Первомайский Харьковской области Александр Абраменко.

Александр, который сейчас представляет Николаевскую область, лучше соперников выполнил свой прыжок и получил от судей 128,5 балла. Ближайший конкурент китаец Цзя Цзунянь получил 128 баллов.

Стоит отметить, что это не только первая олимпийская медаль Александра, но и историческая награда для Украины. Ведь до этого момента ни один из украинских спортсменов не получал олимпийских медалей во фристайле.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  олимпиада
 
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