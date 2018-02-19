Александр Абраменко - олимпийский чемпион

18 февраля на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Украина завоевала свою первую и одновременно золотую медаль.
«Золото» во фристайле завоевал уроженец города Первомайский Харьковской области Александр Абраменко.
Александр, который сейчас представляет Николаевскую область, лучше соперников выполнил свой прыжок и получил от судей 128,5 балла. Ближайший конкурент китаец Цзя Цзунянь получил 128 баллов.
Стоит отметить, что это не только первая олимпийская медаль Александра, но и историческая награда для Украины. Ведь до этого момента ни один из украинских спортсменов не получал олимпийских медалей во фристайле.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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