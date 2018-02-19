19.02.2018 10:44

Александр Абраменко - олимпийский чемпион

18 февраля на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Украина завоевала свою первую и одновременно золотую медаль.

«Золото» во фристайле завоевал уроженец города Первомайский Харьковской области Александр Абраменко.

Александр, который сейчас представляет Николаевскую область, лучше соперников выполнил свой прыжок и получил от судей 128,5 балла. Ближайший конкурент китаец Цзя Цзунянь получил 128 баллов.

Стоит отметить, что это не только первая олимпийская медаль Александра, но и историческая награда для Украины. Ведь до этого момента ни один из украинских спортсменов не получал олимпийских медалей во фристайле.