19.02.2018 12:15

Детская команда «Металлист 1925» победила в турнире на кубок Первой столицы

Зимний детский турнир «Первая столица» среди футболистов 2007 года рождения прошел в Харькове.



city.kharkov.ua

Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, в соревнованиях приняли участие 16 команд из разных городов Украины, в частности, из Киева, Винницы, Ужгорода, Одессы, Сум, Днепра, Черновцов, том числе два состава «Металлист 1925» под руководством Андрея Коваля и Богдана Суровыкина.

В полуфинале первая команда «Металлист 1925» одержала победу над харьковский командой «Арсенал» со счетом 1:0, а в финале со счетом 4:0 обыграла команду «Барса» из города Сумы. Третье место, по итогам игр, заняла донецкая команда «Шахтер».

Награды победителям вручили заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов, сопредседатель оргкомитета по проведению турнира Александр Андреев и заместитель председателя Федерации футбола города Харькова Александр Тюрин.

Константин Лобойченко отметил, что это первый зимний детский турнир по футболу на кубок «Первой столицы».

«Ежегодно Харьков летом, а теперь и зимой собирает юных спортсменов со всей страны - будущее нашего футбола. Проводя такие соревнования, мы воспитываем новое поколение футболистов, которые могут стать чемпионами Украины и мира», - сказал Константин Лобойченко.

Отметим, что турнир прошел под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.