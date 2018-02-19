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19.02.2018  12:15   

Детская команда «Металлист 1925» победила в турнире на кубок Первой столицы

Зимний детский турнир «Первая столица» среди футболистов 2007 года рождения прошел в Харькове.


city.kharkov.ua
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, в соревнованиях приняли участие 16 команд из разных городов Украины, в частности, из Киева, Винницы, Ужгорода, Одессы, Сум, Днепра, Черновцов, том числе два состава «Металлист 1925» под руководством Андрея Коваля и Богдана Суровыкина.
 
В полуфинале первая команда «Металлист 1925» одержала  победу над харьковский командой  «Арсенал» со счетом 1:0, а в финале со счетом 4:0 обыграла команду «Барса» из города Сумы. Третье место, по итогам игр, заняла донецкая команда «Шахтер». 
 
Награды победителям вручили заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов, сопредседатель оргкомитета по проведению турнира Александр Андреев и заместитель председателя Федерации футбола города Харькова Александр Тюрин.
 
Константин Лобойченко отметил, что это первый зимний детский турнир по футболу на кубок «Первой столицы». 
 
«Ежегодно Харьков  летом, а теперь и зимой собирает юных спортсменов со всей страны - будущее нашего футбола. Проводя такие соревнования, мы воспитываем новое поколение футболистов, которые могут стать чемпионами Украины и мира», - сказал Константин Лобойченко. 
 
Отметим, что турнир прошел под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кубок, металлист, харьков, турнир
 
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