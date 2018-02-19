19.02.2018 14:34

Харьковские батутистки успешно выступили на чемпионате Украины

Чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжкам на акробатической дорожке) проходил 13-17 февраля в городе Николаеве.



// Городской Дозор

В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 11 областей Украины в разных возрастных категориях.



Среди юниоров в общем зачете первое место заняла харьковчанка Руслана Кваченко (детско-юношеская спортивная школа «Коммунар»), второе место – спортсменка из Николаева София Абрамова, а третье – также харьковчанка Александра Каракуця (ГК ДЮСШ), которая завоевала серебряную медаль в первом упражнении.



По итогам соревнований женская сборная Харьковской области стала серебряным призером, уступив спортсменкам из Николаева.