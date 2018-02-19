Харьковские батутистки успешно выступили на чемпионате Украины

Чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжкам на акробатической дорожке) проходил 13-17 февраля в городе Николаеве.
В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 11 областей Украины в разных возрастных категориях.
Среди юниоров в общем зачете первое место заняла харьковчанка Руслана Кваченко (детско-юношеская спортивная школа «Коммунар»), второе место – спортсменка из Николаева София Абрамова, а третье – также харьковчанка Александра Каракуця (ГК ДЮСШ), которая завоевала серебряную медаль в первом упражнении.
По итогам соревнований женская сборная Харьковской области стала серебряным призером, уступив спортсменкам из Николаева.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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