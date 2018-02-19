19.02.2018 14:15

Харьковские фигуристы дебютировали на Олимпийских играх

19 февраля в южнокорейском Пхенчхане в борьбу за медали вступили фигуристы в танцах на льду.



kharkivoda.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ХОГА, Украину представлял харьковский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин.

Для Максима и Александры, которые, напомним, были серебряными призерами первой зимней юношеской Олимпиады, эти Олимпийские игры стали дебютными в их карьере во взрослом спорте.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что они достаточно уверенно откатали свой короткий танец, но судьи поставили очень низкие оценки – всего 57.97 балла. К сожалению, чтобы пройти квалификацию, попасть в 20-ку лучших пар и продолжить борьбу за награды, их не хватило. Харьковчане заняли 21-е место и завершили свое выступление на этой Олимпиаде.

«Мы не привыкли обсуждать решение судей. Наше дело – кататься, а судей – судить. Сейчас трудно оценивать, потому что не видели протоколов. Много эмоций. Но в целом прокатом мы довольны.

Очень понравилась публика, мы наслаждались прокатом. Это новые ощущения, невероятные эмоции. Чувствовалась ответственность перед страной. Приятно было видеть украинские флаги на трибунах. Это чрезвычайно помогало, поддерживало идти вперед», - поделились своими впечатлениями журналистам сайта НОК Украины Максим и Александра.

Победители и призеры Олимпиады в танцах на льду определятся 20 февраля после проката произвольной программы. Сейчас лидирует канадская пара фигуристов Тесса Виртью и Скотт Моир, которые за свой короткий танец получили 83.67 балла.