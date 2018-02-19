19.02.2018 17:15

Ветераны АТО представят сборник рассказов

Презентация сборника рассказов «Голос войны: истории ветеранов» состоится 22 февраля в Харьковском литературном музее (ул. Багалия, 6).



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Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Художественная книга стала результатом социального проекта «Голос войны: школа публицистики для ветеранов АТО», в рамках которого в течение двух месяцев писательскому искусству ветеранов АТО учили известные украинские писатели, блогеры и журналисты - Сергей Жадан, Евгений Положий, Екатерина Бабкина, Роман Винтонив, Богдан Кутепов, Роман Зиненко и др.

Так родилось три десятка уникальных текстов-воспоминаний о войне. Возраст самого молодого автора - 22 года, самого старшего - 55 лет.

В презентации сборника примут участие:

- Вадим Павловский (сапер 14-й отдельной механизированной бригады);

- Алексей Бешуля (отдельный разведывательный батальон);

- Ирина Цвила (полк «Киев»);

- Александр Чаморсов (2-й отдельный танковый батальон).

Гости презентации смогут получить книгу в подарок и подписать сборник у авторов.

Начало мероприятия - в 19:00. Количество мест ограничено. Вход - по предварительной регистрации.

Для аккредитации СМИ и получения более подробной информации можно звонить по телефонам: (063) 138-52-47, (096) 90-14-442 или написать на e-mail: okucher@internews.ua.