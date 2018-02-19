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19.02.2018  17:15   

Ветераны АТО представят сборник рассказов

Презентация сборника рассказов «Голос войны: истории ветеранов» состоится 22 февраля в Харьковском литературном музее (ул. Багалия, 6).


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Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
Художественная книга стала результатом социального проекта «Голос войны: школа публицистики для ветеранов АТО», в рамках которого в течение двух месяцев писательскому искусству ветеранов АТО учили известные украинские писатели, блогеры и журналисты - Сергей Жадан, Евгений Положий, Екатерина Бабкина, Роман Винтонив, Богдан Кутепов, Роман Зиненко и др.
 
Так родилось три десятка уникальных текстов-воспоминаний о войне. Возраст самого молодого автора - 22 года, самого старшего - 55 лет.
 
В презентации сборника примут участие: 
- Вадим Павловский (сапер 14-й отдельной механизированной бригады);
- Алексей Бешуля (отдельный разведывательный батальон);
- Ирина Цвила (полк «Киев»);
- Александр Чаморсов (2-й отдельный танковый батальон).
 
Гости презентации смогут получить книгу в подарок и подписать сборник у авторов.
 
Начало мероприятия - в 19:00. Количество мест ограничено. Вход - по предварительной регистрации.
 
Для аккредитации СМИ и получения более подробной информации можно звонить по телефонам: (063) 138-52-47, (096) 90-14-442 или написать на e-mail: okucher@internews.ua.
Источник:   Харьковский горсовет
 
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