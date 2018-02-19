Главная Новости Спорт Виктор Рубан завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука
19.02.2018  18:45   

Виктор Рубан завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука

Чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении среди взрослых и юниоров проходил 14-19 февраля в американском городе Янктон.


city.kharkov.ua
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов, которые соревновались в классическом и блочном луке.
 
Харьковчанин Виктор Рубан в командном первенстве в составе сборной команды Украины завоевал бронзовую награду (классический лук), уступив соперникам из Нидерландов и Австралии. Еще одна харьковчанка - Екатерина Мазорчук в составе юниорской сборной также стала обладательницей «бронзы».
 
Среди женских команд сборная Украины заняла третье место, уступив немецким и  российским лучницам, а мужская юниорская -  второе место, пропустив вперед команду из Ирана и опередив американцев.
 
В личном первенстве чемпионом мира среди юниоров стал Иван Кожокарь из Черновцов, серебряная медаль - у спортсмена из Турции, а бронзовую награду завоевал львовянин Александр Панциру.
 
Сборная команда Украины по количеству медалей заняла 4-е место.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  медаль, чемпионат, харьков
 
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