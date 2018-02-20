20.02.2018 14:27

Чемпионат Украины по ушу оказался результативным для харьковчан

В ходе соревнований харьковская команда завоевала пять золотых и одну серебряную медали.



// city.kharkov.ua

Так, по два «золота» в разных видах спортивной программы выиграли Богдан Юдин и Всеволод Панчук, еще одну высшую награду - Игорь Панасенко.

Среди юношей до 12 лет «серебро» завоевал Егор Бережной.

Чемпионате Украины по ушу среди юниоров и юношей прошел с 15 по 18 февраля в Броварах. В нем приняли участие около 260 спортсменов из 13 областей Украины и Киева.

По итогам соревнований будет сформирована молодежная сборная команда Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в апреле.