Чемпионат Украины по ушу оказался результативным для харьковчан

В ходе соревнований харьковская команда завоевала пять золотых и одну серебряную медали.
Так, по два «золота» в разных видах спортивной программы выиграли Богдан Юдин и Всеволод Панчук, еще одну высшую награду - Игорь Панасенко.
Среди юношей до 12 лет «серебро» завоевал Егор Бережной.
Чемпионате Украины по ушу среди юниоров и юношей прошел с 15 по 18 февраля в Броварах. В нем приняли участие около 260 спортсменов из 13 областей Украины и Киева.
По итогам соревнований будет сформирована молодежная сборная команда Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в апреле.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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