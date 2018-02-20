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20.02.2018  14:27   

Чемпионат Украины по ушу оказался результативным для харьковчан

В ходе соревнований харьковская команда завоевала пять золотых и одну серебряную медали.


// city.kharkov.ua

Так, по два «золота» в разных видах спортивной программы выиграли Богдан Юдин и Всеволод Панчук, еще одну высшую награду - Игорь Панасенко.

Среди юношей до 12 лет  «серебро» завоевал Егор Бережной.

Чемпионате Украины по ушу среди юниоров и юношей прошел с 15 по 18 февраля в Броварах. В нем приняли участие около 260 спортсменов из 13 областей Украины и Киева.

По итогам соревнований будет сформирована молодежная сборная команда Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в апреле.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ушу, чемпионат укарины, харьков
 
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