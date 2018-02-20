20.02.2018 14:48

Харьковские лучники завоевали две «бронзы» чемпионата мира

Призерами в командных соревнованиях стали Виктор Рубан и Екатерина Мазорчук.



kharkivoda

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, с 14 по 19 февраля в американском городе Янктон прошел чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении среди взрослых и юниоров.

Успешно выступила на этом чемпионате сборная Украины, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые награды. Свой вклад внесли и харьковские лучники.

Виктор Рубан вместе с Алексеем Гунбиным из Сум и Георгием Иваницким из Львова заняли третье место в командных соревнованиях среди мужчин. Украинцы заняли четвертое место в квалификации, а затем в четвертьфинале со счетом 6: 2 выиграли у хозяев чемпионата - сборной США. К сожалению, пройти в финал помешали лучники из Голландии, которые победили 5:3. В итоге голландцы стали чемпионами мира, выиграв в финале у сборной Австралии. В бронзовом финале украинцы встретились с россиянами и победили их со счетом 5:1.

В командных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди юниоров харьковчанка Екатерина Мазорчук, а также львовянки Арина Дидыч и Жанна Наумова заняли четвертое место в квалификации. В поединке за третье место украинки со счетом 5:3 победили соперниц из Мексики и завоевали бронзовую медаль. Чемпионками мира, обыграв в финале россиянок, стали итальянки.

В личных соревнованиях Виктор и Екатерина завоевать медали не смогли, они уступили соперникам в первом раунде.

Золотую медаль чемпионата мира в стрельбе из классического лука в помещении Украине принес Иван Кожокарь из Черновцов, который победил в личных соревнованиях среди юниоров. В этой же категории Александр Панципу из Львова занял третье место, а в команде украинские юниоры стали вторыми.

Еще одна бронзовая медаль была завоевана в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин.