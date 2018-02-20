20.02.2018 19:58

Почти все билеты на матч «Шахтер-Рома» раскупили

Харьковские футбольные фаны готовятся к важной игре. Одна из украинских команд "Шахтер" будет бороться с право войти в четверть финала Лиги чемпионов УЕФА.



Почти все билеты на матч «Шахтер-Рома» раскупили



Харьков готовится к большому футболу. Именно здесь завтра на стадионе Металлист сойдутся украинский "Шахтер" и итальянская "Рома". Пока на этот матч уже распродали более 30 000 билетов. По прогнозам экспертов завтра здесь будет жарко - на трибунах ожидается аншлаг.

Билеты, рассказывают в кассах, разлетелись на этот матч, как горячие пирожки.

«Билеты уже все, в основном, раскупили. Сейчас, в основном, докупают, если кто-то забыл. Билеты еще есть. В категории от 200 до 1000 гривен, но самых дорогих уже нет», - рассказал кассир Андрей.

Болельщики украинской команды рассказывают, пропустить такой ответственный матч, когда на кону четверть финала лиги чемпионов УЕФА, невозможно

«Мы сами из Луганской области, всегда болели за Шахтер на Донбасс-Арена, а теперь мы им не изменяем негде и перебравшись временно жить в город Харьков, вот получили карточку болельщика и билетики у нас уже есть, в общем, идем на матч вместе с сыном. Сама атмосфера, когда находишься на стадионе, это не то что смотреть возле телевизора, это такой подъем, заряд бодрости, в общем, просто замечательно. Так что и вас приглашаю», - делится болельщица Ольга.

«После того, сколько временив Харькове не было футбола, я хожу сейчас на каждый матч, эмоции просто на высоте, зашкаливают», - говорит болельщик Дмитрий.

Представители команды "Ромы" уже прибыли в Харьков. Во вторник на стадионе они успели провести тренировку. Харьковские фаны же, верят в силы горняков, и надеются, что они их не подведут.

«Там будет обстановка очень крутая. Если все придут поддержать Шахтер, я думаю у них все получится - Шахтер дальше пройдет по любому, я на это надеюсь и все болельщики, я думаю, тоже на это надеяться. У «Шахтера» точно есть шансы, потому что они в 2011 году уже обыгрывали "Рому", 2: 0, на хотя бы 2: 1, они Должны выиграть», - отмечает болельщик Александр.

В мэрии пообещали приложить максимум усилий, чтобы как командам, так и их болельщикам было удобно добраться до стадиона. Работа харьковской подземки в день матча, подчеркнули, будет продолжена.

«Мы имеем большой опыт в проведении подобных матчей и мероприятий, этот опыт длится еще с того времени, когда город Харьков был признан одним из лучших городов, который подготовил и провел матчи Евро-2012 футболу. Я думаю, что стадион будет полный. Потому, что очень серьезный матч, очень серьезное напряжение, и действительно мы будем болеть за нашу украинскую команду», - сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов

Также на матче ожидают вип-гостей. Среди них экс-наставник "Шахтера", а ныне главный тренер сборной Турции - Мирча Луческу.