21.02.2018 15:15

В Харькове пройдет чемпионат по джиу-джитсу



pravpost.org.ua

Чемпионат по джиу-джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2018» состоится 24 февраля в зале легкоатлетического манежа (ул. Динамовская, 3).

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

По словам организаторов, «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2018» представляет собой серию из четырех рейтинговых чемпионатов по джиу-джитсу среди профессионалов, которые проходят под эгидой Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ).

Чемпионаты пройдут в четырех городах Украины: Харькове, Одессе, Львове и Киеве. Финал соревнований состоится в Киеве зимой этого года, что даст возможность на основании официального рейтинга определить лучших спортсменов Украины.

Начало мероприятия - в 10:00.