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21.02.2018  15:15   

В Харькове пройдет чемпионат по джиу-джитсу


pravpost.org.ua
 
 
Чемпионат по джиу-джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2018» состоится 24 февраля в зале легкоатлетического манежа (ул. Динамовская, 3).
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
По словам организаторов, «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2018» представляет собой серию из четырех рейтинговых чемпионатов по джиу-джитсу среди профессионалов, которые проходят под эгидой Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ).
 
Чемпионаты пройдут в четырех городах Украины: Харькове, Одессе, Львове и Киеве. Финал соревнований состоится в Киеве зимой этого года, что даст возможность на основании официального рейтинга определить лучших спортсменов Украины. 
Начало мероприятия - в 10:00.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  джиу-джитсу, чемпионат, харьков
 
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