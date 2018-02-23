23.02.2018 12:21

В Харьковской области создали спортивный студенческий союз

Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев принял участие в конференции подразделения ВОО «Спортивный студенческий союз Украины» в Харьковской области.



kharkivoda

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Обособленное подразделение, созданное в нашем регионе, входит в организационную структуру Всеукраинской общественной организации «Спортивный студенческий союз Украины» и действует на добровольных началах. Работа будет направлена на развитие физического воспитания, физической культуры, спорта, самодеятельного физкультурно-спортивного движения, в первую очередь - среди студенческой молодежи, а также на осуществление оздоровительной, любительской спортивной, культурной, просветительской деятельности, реализацию физкультурно-спортивных и социальных программ.

В ходе заседания участники конференции обсудили перспективы развития ВОО «Спортивный студенческий союз Украины». Также утвердили проект Положения о полномочиях и порядке деятельности обособленного подразделения, обсудили персональный состав руководящих и контролирующих органов и условия членства.

«Харьков очень часто сегодня называют спортивной столицей Украины. По количеству спортивных сооружений мы отстаем от Киева, но результаты наших спортсменов впечатляют. Ни для кого не секрет, что впервые в истории нашей страны мы по рейтингу Министерства молодежи и спорта Украины по неолимпийскими видам спорта опережаем столицу. В общем зачете – по олимпийским и неолимпийским видам спорта - мы вплотную приблизились к Киеву. У нас есть талантливая молодежь, тренеры, видение развития и перспективы», - отметил Анатолий Бабичев.