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25.02.2018  10:40   

Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае

В финале харьковчанка обыграла спортсменку из РФ Дарью Касаткину 6:4, 6:0.


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Об этом сообщила пресс-служба ХОГА.

Dubai Tennis Championships категории WTA Premier прошел 24 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.

Поздравляем Элину Свитолину с достойной победой!

Напомним, 19 февраля харьковчанка покинула тройку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед этим она проиграла Петре Квитовой из Чехии в третьем круге турнира Qatar Total Open категории WTA Premier 5.

В январе Элина стала победительницей турнира Brisbane International, а затем вышла в четвертьфинал Australian Open, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  свитолина, харьков, теннис
 
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