25.02.2018 10:40

Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае

В финале харьковчанка обыграла спортсменку из РФ Дарью Касаткину 6:4, 6:0.



kharkivoda

Об этом сообщила пресс-служба ХОГА.

Dubai Tennis Championships категории WTA Premier прошел 24 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.

Поздравляем Элину Свитолину с достойной победой!

Напомним, 19 февраля харьковчанка покинула тройку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед этим она проиграла Петре Квитовой из Чехии в третьем круге турнира Qatar Total Open категории WTA Premier 5.

В январе Элина стала победительницей турнира Brisbane International, а затем вышла в четвертьфинал Australian Open, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях.