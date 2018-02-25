Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае

В финале харьковчанка обыграла спортсменку из РФ Дарью Касаткину 6:4, 6:0.
Об этом сообщила пресс-служба ХОГА.
Dubai Tennis Championships категории WTA Premier прошел 24 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.
Поздравляем Элину Свитолину с достойной победой!
Напомним, 19 февраля харьковчанка покинула тройку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед этим она проиграла Петре Квитовой из Чехии в третьем круге турнира Qatar Total Open категории WTA Premier 5.
В январе Элина стала победительницей турнира Brisbane International, а затем вышла в четвертьфинал Australian Open, что является ее лучшим результатом на этих соревнованиях.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Последние выходные зимы будут по-февральски морозными. Синоптики обещают небольшой снег, преимущественно в области.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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