26.02.2018 13:45

Юные харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины по ушу

Харьковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Украины по ушу-саньда (контактные поединки) среди юниоров, который прошел с 23 по 25 февраля в Виннице.



city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, по итогам соревнований харьковские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Так, 1-е место заняли Максим Никитин и Маргарита Мамон. Серебряные медали завоевали Алексей Скубий и Андрей Тихонов. Бронзовую награду получил Александр Шелест.

Отметим, что взрослые харьковские спортсмены готовятся к чемпионату Украины по ушу-таолу (комплексные упражнения), который состоится в апреле в Броварах.