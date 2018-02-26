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26.02.2018  13:45   

Юные харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины по ушу

Харьковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Украины по ушу-саньда (контактные поединки) среди юниоров, который прошел с 23 по 25 февраля в Виннице.


city.kharkov.ua
Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, по итогам соревнований харьковские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
 
Так, 1-е место заняли Максим Никитин и Маргарита Мамон. Серебряные медали завоевали Алексей Скубий и Андрей Тихонов. Бронзовую награду получил Александр Шелест. 
 
Отметим, что взрослые харьковские спортсмены готовятся к чемпионату Украины по ушу-таолу (комплексные упражнения), который состоится в апреле в Броварах.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ушу, чемпионат, харьков
 
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